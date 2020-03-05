新冠肺炎肆虐全球，影響航空業及旅遊業，根據桃園國際機場公司統計，明（6）日的入境人數剩9174人，比起過去1個半月最高峰1月29日的6萬9500人，只有13.2％。學者指出，國人出國每年花費8千億，遠高於來台消費4千億，若守住國內的疫情，國旅產業或許能因禍得福。

「沒有最慘，只有更慘。」靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，從武漢1月23日封城前一天開始觀察，桃園機場入境人次開始下跌，1月29日算是高峰，當天有6萬9500人入境，之後便不斷下跌，到3月6日桃機的單日入境跌破1萬人次，只剩9174人，是1月29日的13.2％。

黃正聰分析，9174人的4成算為3669人次，已遠低於以觀光為目的的比率，多數應為勞工及商務旅客，其中陸港澳地區返台每日約1000人。

他認為，暫時地減少跨國人流，減少可能的感染未嘗不是好事，台灣需要爭取時間做好準備，這段時間就是苦了旅遊業者，但也要守住台灣，未來觀光產業才有重新躍起的機會。

黃正聰說，國人出國每年花費8000億，遠高於來台消費4000億，若守住國內的疫情，讓不能出國的人留在國內玩，產業還可能因禍得福，228連續假期已證實偏遠鄉鎮旅遊區有爆滿狀況。

(中時 )