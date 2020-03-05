新冠肺炎疫情升溫，全球高度警戒！日前有民調顯示，對於台灣政府的防疫表現，有85.8%民眾感到滿意，僅9.1%的民眾感到不滿意。有網友提及，民進黨這次的防疫其實非常優秀，若接下來治國都像防疫這樣認真，「我覺得讓民進黨長期完全執政完全是一件福國利民的事情」。有網友回文打臉「不管誰完全執政最後都會爛掉」。

《ETtoday新聞雲》日前公布最新民調，對於台灣政府的防疫表現，有85.8%民眾對台灣政府的防疫表現感到滿意，另有9.1%的民眾感到不滿意。與2月初所做結果比較，滿意度從80.9%微幅上升4.9個百分點，不滿意度從16.7%小幅下降了7.6個百分點。

網友ben108472在PTT發文指出，民進黨這次的防疫其實非常優秀，民調上其實不分藍綠都給予非常高的分數。他認為，如果民進黨接下來治國都像防疫這樣認真，他覺得讓民進黨長期完全執政完全是一件福國利民的事情，就算酬庸網軍也沒差，人民過的好就行。

對此，有網友冷回「不管誰完全執政最後都會爛掉」。此外，也有許多網友表示「台灣防疫做得好，至少一半功勞是台灣人自己」、「民進黨下次總統還是會贏，2020國民黨傷的比2016嚴重，國民黨不應該急著想要拿回政權」、「政府這波防疫做得確實不錯，但也不要造神了」。

(中時電子報)