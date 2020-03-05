台中市政府警察局新建大樓5日落成啟用，由市長盧秀燕親自主持典禮，在民意代表及地方仕紳見證下，正式啟用，同時也代表在2020年3月5日起，新的一段光輝燦爛警政新頁，即將展開。

市長盧秀燕表示，台中縣市合併升格改制為直轄市後，幅員更為遼闊，隨著經濟發展、人口增加及治安、交安狀況需求，警察局人員擴編、裝備增強，造成舊有辦公廳舍空間不敷使用；另為實現平衡區域發展政策，將警察局新建大樓選址在大臺中地理區位中心，有效改善員警工作及民眾洽公環境。

盧秀燕感謝在場貴賓及各界地方人士極力協助，得以順利完成警察局用地取得、撥用程序及興建，她盼警察局為維護治、交安勇於創新，推動前瞻智慧警政不餘遺力，成為中部地區的領航指標，期勉警察局同仁持續提升警政效能及服務品質，為治安及交通奉獻出最大心力，讓市民安居且樂業。

活動現場，局長粉絲專頁『TCPB局長室』率先PO出由新警局駐衛機關，保安警察大隊所聯合拍攝的對嘴挑戰影片《＃LipSyncChallenge》在網路宣傳新警局。跟上在美國警察單位間所風行的《＃LipSyncChallenge》，以充滿動感節奏的Uptown Funk（Bruno Mars演唱）為對嘴歌曲。

保大員警一邊唱歌跳舞，一邊在不同場景移動，讓觀眾在輕快熱鬧的氣氛中認識新警局，也感受到警察的活力與熱情。影片甫po出，就吸引眾多留言與分享，紛紛表示扭轉了警察嚴肅沉悶的印象。

因應新冠肺炎疫情，警察局特別加強會場各項防疫措施，落成啟用典禮除第一線接待人員配戴口罩，更預先對會場周邊環境及可能接觸的物品進行消毒、準備充足的乾洗手設備、防護口罩，並費心安排空間規劃，以備不時之需；另為降低感染風險及貴賓健康考量，原本邀請蒞臨現場觀禮人數，也從500多位，調降為180位左右，室內導覽也因應疫情發展取消。

(中時 )