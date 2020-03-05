為配合民用航空法無人機專章將於109年3月31日實施，苗栗縣今(5日)於縣府大廳舉辦無人機考照經驗分享暨消防局無人機隊成立記者會。縣長徐耀昌更於會上宣布:全縣的空域將在兼顧整體社會公益安全及產業發展推動前提下，以不危害地方居民生活原則下，全縣400呎(約120公尺)以下空域將採「負面表列」方式進行開放。並且採滾動式檢討，擬定相關無人機飛行政策與注意事項。

苗栗縣政府勞工及青年發展處彭德俊處長表示，縣府自106年底推動無人機相關政策，先是成立跨局處推動小組並且積極輔導培訓相關人員的專業能力，截至今日已有9人取得專業操作證照。但正確的禁航區(公告紅區)3月31日前，縣府才會正式公告。

彭德俊表示，限制活動區以港口、軍事基地、各式發電廠站、機場航空站、高鐵和政府單位公告地區等為主，新制上路前，仍以縣府已訂定的《苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法》辦理，針對禁航區域採取勸導。

(中時電子報)