日商三菱日聯銀行今（5）日宣布，彰化彰芳暨西島離岸風場專案融資計劃所需資金新台幣900億元，資金到位。

彰芳暨西島離岸風場為哥本哈根基礎建設基金（CIP）主導開發，現階段需要專案融資資金3億美元，為亞洲最大之一的離岸風場專案融資計畫，由三菱日聯金融集團旗下的日商三菱日聯銀行先前取得簽約機會。

三菱日聯銀行的董事總經理暨專案融資部長陳可靈表示，在極具競爭且缺乏流動性的風電貸款市場上，迅速地完成籌資，對彰芳暨西島離岸風場計畫，是 項重要的里程碑。

彰芳暨西島離岸風場的主要投資股東是哥本哈根基礎建設基金旗下的二號基金及三號基金，此外兩家國內壽險業者如台灣人壽及全球人壽亦也參與投資。位於彰化外海之彰芳暨西島離岸風場預期之總裝置量為589百萬瓦特(MW)。離岸風場的建設工程即將開展，預定於2024年第一季開始全面運轉。

(工商 )