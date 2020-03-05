華為第二代折疊智慧型手機Mate Xs在3月5日早上10時08分正式開售，儘管售價高達人民幣（下同）16,999元，但仍在開售當下即秒殺。新浪科技整理，在10時08分，華為商城、京東、天貓三大線上通路中，Mate Xs均顯示「售光」。

在2月26日開啟預約至3月5日，華為Mate Xs已受到消費者追捧，在電商平台預約量已突破百萬。華為在2月24日首發Mate Xs，較前一代Mate X在鉸鏈結構、折疊螢幕強度上，進行了改良。

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