華為新折疊手機開賣即秒殺 12:022020/03/05 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華為第二代折疊智慧型手機Mate Xs在3月5日早上10時08分正式開售，儘管售價高達人民幣（下同）16,999元，但仍在開售當下即秒殺。新浪科技整理，在10時08分，華為商城、京東、天貓三大線上通路中，Mate Xs均顯示「售光」。 在2月26日開啟預約至3月5日，華為Mate Xs已受到消費者追捧，在電商平台預約量已突破百萬。華為在2月24日首發Mate Xs，較前一代Mate X在鉸鏈結構、折疊螢幕強度上，進行了改良。 (工商 ) #華為 #Mate #Xs #秒殺 也許您會感興趣 推薦閱讀 華為二代摺疊機Mate Xs開賣 不只大陸還有六國買得到 15:542020/03/03 科技 華固 上月業績衝高1.48倍 04:102020/03/05 產業特刊 不管是否被禁 華為決心法國建5G工廠 11:442020/03/05 財經 財經熱門新聞 疫情過後92台口罩機台移海外？王美花說話了 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 炒匯熱錢狂襲！央行放手 台幣站上2字頭 - 即時 華為暗黑戰法曝光！ 3大關鍵全栽在老美手上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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