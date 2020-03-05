新冠肺炎北京重症救治專家組表示，截至3月3日，北京市累計報告確診病例417例，已治癒出院294例，治癒率約70％。專家表示，危重型病例經積極治療，仍有望轉為普通型、輕型病例，甚至治癒出院。

新冠肺炎北京重症救治專家組成員、北京地壇醫院院長李昂表示，由於部分患者就診不及時，從發病到就診時間有的超過5天甚至一周以上，導致入院時就已成為重症病例，給後續治療帶來較大困難。

對此，北京市定點救治醫療機構根據重症病例臨床表現，實行一人一策，中西醫並重，有針對性地進行對症治療；此外，在安全防護到位的基礎上，通過給予患者有創治療，開放氣道，及時清理氣道分泌物，臨床和醫技科室密切配合，隨時提供影像和技術等支援，重症病例得到有效救治。

新冠肺炎北京重症救治專家組組長、北京天壇醫院副院長周建新表示，截至目前，北京市共收治危重型確診病例42例，治癒出院10例，危重型8例，死亡8例，其餘病情總體平穩。在北京地壇醫院22例危重症患者中，14例轉為普通型或輕型，其中5例治癒出院。

(旺報 )