新冠肺炎疫情延燒，民眾減少外出用餐機會，位在台北小巨蛋旁的有25年的老店祥福餐廳在官網公告，因疫情嚴重，不堪虧損，每天業績剩下3分之1不到，3月11日後暫停營業，不過，官網也提到未來可能會重新營運，會另行告知，此消息一出讓不少饕客擔心以後吃不到美味的鎮店佳餚「鎮江肴蹄」。

祥福餐廳開設以江浙菜附帶北方點心為主，用料實在、口味道地，鎮江肴蹄更因做法特別，受到美食專家胡天蘭青睞，曾經在《中國時報》以餐飲專欄推薦。

不料，近來受新冠肺炎疫情影響，來客人數大減，祥福餐廳在官網公告因不堪虧損，3月11日後暫停營業，未來視情況重新營運，再另行告知，感謝各位貴賓多年來支持，祝福平安健康。

餐廳袁主廚表示，疫情影響非常嚴重，民眾根本不敢來消費，過去一天可進帳10幾萬，現在剩2、3萬，已經撐不下去了，薪水快付不出來，疫情不知道何時才能結束，所以忍痛決定暫停營業。

他說，餐廳有20多位員工，大家都可以體諒，共體時艱度過疫情，暫停營業期間也會給予員工補貼。

(中時 )