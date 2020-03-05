立法院長游錫堃昨深夜自爆遭署名「游貴湘」的人士發出滅門恐嚇信後，警方卻毫無動作，住家巡邏箱都是空的。消息傳出，警方反擊強調，嫌犯已經逮捕到案，且巡邏箱已改QR CORD，都有巡簽；對此，游錫堃剛剛難掩氣憤地說，昨天晚上9點32分他還拍了巡邏箱，就是沒有QR CORD，「可能台北市幾百個幾千個巡邏箱，現在都算在我身上好了！」

立法院長游錫堃4日晚間表示，他在今年2月18、19日，接連遭一名署名「游貴湘」的人士發出一封指名給蔡英文總統及他的恐嚇信，內容提及，「叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」。

游錫堃說，2月19日當日即透過國會聯絡人通報警政單位，期間也問了筆錄，奇怪的是至今沒有下文。且住家大門口的巡邏箱數年來是空的，2月19日報案至今也都還是空的。

消息傳出，警政署立刻對外澄清，刑事局其實已經在3月2日逮捕涉嫌寄恐嚇信的80餘歲游姓老翁。北市警方也回覆，目前早已改成以掃描QR碼電子巡簽的方式取代巡邏箱了，每天都有巡邏，可能院長不知情而誤會。

但游錫堃的控訴，仍明顯與警方的說法相互矛盾。對此，游錫堃今早上還特別發了臉書，貼出一張在昨天晚間拍攝的巡邏箱照片，強調「重要的是半個月來，警方做了哪些事情？」「至於QR CODE之說，我年紀較大，可能眼花，請大家幫忙看一看，裡面有嗎？」

被問到警方強調有設置巡邏箱，而且是因為游錫堃先前要求低調，所以才特別設在隔壁門牌。對此，游錫堃動怒地說，「可能台北市幾百個幾千個巡邏箱，現在都算在我身上好了！」

(中時 )