新冠肺炎疫情蔓延，國內已發生院內群聚感染，許多民眾怕染病，幾乎都不敢去醫院診所等高風險地，不過醫師提醒，生病、感冒難免，有三種人千萬別拖，尤其是嬰幼兒最危險！

兒科醫師陳敬倫在臉書發文指出，防範新冠肺炎，家長都盡可能不帶孩子去醫院或診所，但孩子很難不生病感冒，下列三種情況應盡速就醫：

一、小於6個月嬰幼兒發燒

小於6個月嬰幼兒不舒服也不會表達，若發現小於6個月嬰幼兒發燒應盡速就醫，尤其是3個月以下的嬰幼兒發燒，如果發生細菌感染都會非常嚴重，需要做進一步檢查。

二、 6個月以上兒童發燒超過3天

嬰幼兒較容易發生中耳炎、鼻竇炎、肺炎等併發症，如果孩子發燒超過3天、退燒後仍精神活動力不佳、不明原因哭鬧、症狀嚴重影響睡眠食慾等，建議就醫檢查。

三、流感、腸病毒、腸胃炎

如果家中有發燒群聚現象，尤其是大人有高燒、肌肉痠痛的類流感症狀，或是嗜睡、嘔吐、嚴重腹痛、血便等腸病毒、腸胃炎危險徵兆，也最好立即就醫。

(中時電子報)