大佛建造過程，約拍攝於1960至1961年。（陳慶芳提供／吳敏菁彰化傳真）

大佛的佛光普照，福祐彰化和一切有情眾生。（彰化縣文化局提供／吳敏菁彰化傳真）

阿彌陀佛！歷經9次流標，八卦山大佛修復工程終於要正式啟動了，5日舉行開工祈福典禮，今後大佛可真的要「神隱」一陣子了，將投入3100萬元，展開大佛面世以來，最大的修復工程，預計明年新春前，完成上漆、修漏後，再現風華。

彰化縣長王惠美表示，一座城市的偉大，不在大樓有多高，還在它的文化，在文化資產的呈現，彰化縣新的年度，文資修復打響連環炮，繼永靖忠實第及鹿港鳳山寺後，這是修復施作讓彰化八卦山大佛外觀得以重現風華，成為彰化縣文化資產修復的示範點。

大佛身上油漆多處剝落了，要展開史上最大修復。（吳敏菁攝）

王惠美表示， 「彰化八卦山大佛」1961年落成，曾有東亞第一大佛美名，量體和造像藝術都具有一定水準，深具文化價值，等同彰化縣的地標形象，不僅是當地人，全國各地許多民眾，回憶的匣子、珍藏的相本，幾乎都有幅和大佛合影的留念，彰化縣政府在2002年登錄為歷史建築。

立委黃秀芳、彰化市長林世賢和八卦山大佛寺管理委員會主委張世良等也均指出，大佛不僅是彰化地標，更是重要的精神象徵，黃秀芳承諾要爭取結合打造更多八卦山景點，林世賢指出RC保存不易，建議銅鑄，張世良細數了歷來努力，讓大佛亮了起來，這次修復更是史上最大的一次。

文化局指出，歷經了一甲子歲月，八卦山大佛在風吹雨打出和生物作用下，損壞情況嚴重，2004年也曾進行大佛整修及周邊景觀夜間照明工程，2010辦理油漆工程，但仍有著佛身表層斑駁及建物漏水等問題，縣府極力奔走、爭取修復，文化部文化資產局核定3100萬元整，文資局補助經費85％計2635萬元整，其餘15％經費皆由縣府配合款協助支應。

這次修復，大佛色澤將以黑紅色調具金屬平光為原則，亮度深淺以施工時現場調色為主，蓮花座顏色也依文化資產審議會通過之修復再利用計畫內容由所有人決定維持金色，藉以延續建物生命並保存文化資產價值。工期300日曆天，預計於110年2月修復完成，施工期間亦考量後續遊客至大佛周邊的觀光需求，將保留大佛南（左）側為參觀動線，並以大佛北（右）側為施工、物料運輸動線，以求兩者分流達到施工品質與觀光需求雙贏之效。

(中時 )