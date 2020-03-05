台中市政府交通局為擴增大里區中興路商圈停車空間，積極爭取中央前瞻預算補助，將斥資1.81億元將東榮平面停車場闢建為立體停車場，工程標案日前決標；2021年中完工啟用後可提供216席汽車停車位、100席機車停車位，滿足當地停車需求。

交通局長葉昭甫表示，東榮停車場現有100席平面汽車停車位，預計興建地上3層、地下1層的立體停車空間；預計明年中完工後可提供216席汽車、100席機車停車位，改善中興路商圈停車問題，並促進周邊繁榮。

葉昭甫說，東榮立體停車場興建工程投入經費1億8100萬元，採一次匡列、分年編列辦理；建築設計結合綠建築、都市景觀及紋理並強調「舒適性」、「自然調和健康」、「環保」等三大設計理念，將提供當地更多、更優質、更舒適的停車場域。

交通局指出，交通局積極改善都市停車問題，以「路外為主、路邊為輔」概念，針對人口密集區域配合未來公共運輸發展，分析客觀環境因素及地區發展；東榮停車場周邊緊鄰住宅及商業區，確有提高停車席位數需求，並透過交通樞紐帶動人流。

(中時 )