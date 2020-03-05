譜瑞-KY(4966)2月合併營收達9.82億元，改寫歷史同期新高，在新型冠狀病毒的大環境下，營收依舊有好的表現，故首季財測達陣機率高，今股價喊漲，一度漲幅近9%，股價最高達723元。

譜瑞-KY無懼疫情，2月合併營收達9.82億元、月增加1.95%、年成長28.08%，寫下歷史同期新高，累計2月合併營收為19.46億元、年減0.65%。

目前儘管疫情拉警報，但位於面板重鎮武漢的華星光電農曆年後eDP拉貨力道不減，韓國及台灣面板客戶亦未受影響，華星需求能持續不斷比預期狀況好，大陸AMOLED面板供應或許比想像中好，也顯示面板廠無懼疫情，仍持續拉貨，譜瑞-KY營運支撐力道強。

譜瑞-KY預期2020年eDP均價微幅上揚，貢獻來自產品組合新增陣容，包括最近切入的AMOLED/Mini-LED，以及整合既有的源極驅動IC(Source driver)及行動裝置觸控TrueTouch的新產品。

譜瑞-KY去年累計營收118.11億元、年增加13.96%，毛利率落在42.7%、每股盈餘為1.02美元，折合新台幣約31.54元，大賺3個股本。

譜瑞-KY對於今年營運持樂觀態度，財測預期第一季單季合併營收落在9500萬~1.05億美元，季持平至季增9%，毛利率介於41.5~44.5%，營業費用21.75~22.75百萬美元，全年業績也將持續成長。

譜瑞-KY預計PCIe 4.0介面在下半年放量出貨，法人表示，雖較原先預期晚，但英特爾在先進節點進度上受挫，不免拖累譜瑞在PCIe 4.0、5.0介面的技術就緒程度，整體而言，環繞數據流量激增的結構性成長趨勢不變下，譜瑞-KY攜手英特爾開發PCIe 5.0介面可望確保享有上市時的初始溢價，此外，超微在伺服器高效能運算(HPC)市場大有斬獲，且發展藍圖更加明確，即便現階段市占率還不大，相信對PCIe 4.0晶片業務而言仍不失為一項利基。

(時報資訊)