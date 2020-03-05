工業電腦廠其陽（3564）受惠專案出貨持續挹注，且去年比較基期較低，2020年2月合併營收持穩1億元高檔、年增達84.94%，累計1～2月合併營收2.89億元，年增達65.66％，雙雙改寫同期新高。今（5）日股價止跌回升，早盤最高上漲2.01％、站回30元關卡。

其陽2020年2月自結合併營收1.08億元，雖較1月1.8億元次高減少39.99％，降至近9月低點，仍較去年同期0.58億元躍增84.94％，改寫同期新高。累計1～2月合併營收2.89億元，較去年同期1.74億元成長達65.66％，續創同期新高。

其陽表示，2月營收較去年同期顯著成長近85％，主要由於增加非常態性標案出貨，以及去年春節假期落於2月，今年2月工作天數較多、比較基期較低所致。在專案出貨需求帶動下，使前2月營收維持強勁成長表現。

其陽董事長李昌鴻去年底法說時表示，雖然仍有外在環境影響，但其陽過去基期較低，預期首季營運仍將較去年同期顯著成長。公司已充分籌備未來成長動能，目前上半年營運動能逐步改善提升中，對今年營運審慎樂觀，希望能持續維持年成長動能。

李昌鴻預期，今年統一威脅管理（UTM）及企業級防火牆（NGFW）等傳統產品仍將占大宗、續見成長動能，但物聯網（IoT）及應用交付控制器（ADC）、邊緣運算（MEC）、軟體定義廣域網路（SD-WAN）等新產品貢獻將顯著提升，帶動毛利率持續提升。

(時報資訊)