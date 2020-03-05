NB連接器廠—凡甲(3526)及優群(3217)積極搶進新產品，其中凡甲因車用及伺服器產品佈局發酵，預估大陸廠區復工後，營運可望自第2季開始恢復正常，而優群受惠於DDR、M.2、美系客戶端子、Type C及RF五大產品線同步成長，以及公司因應農曆年提前生產備庫存，第1季業績可望與去年同期持平，今年業績將不低於去年，在營運不看淡下，近期兩家公司股價連番大漲，優群今天盤中股價更創下掛牌新高價。

過去優群及凡甲均是以NB連接器為主，其中優群主攻NB的DDR系列產品，凡甲則以NB相關I/O連接器為主，不過，NB產業成長趨緩，兩家公司積極佈局新領域，新產品成為兩家公司業績成長的主要動能。

優群今年主要成長動能來自於DDR系列的LongDIMM，優群LongDIMM除已於去年獲緯創(3231)DeskTop產品採用，並通過廣達(2382)、Super Micron、英業達(2356)等伺服器代工廠認證，預估LongDiMM將搭M.2平台導入新客戶及新市場，從NB跨入伺服器及主板領域，隨著轉換潮啟動，今年起出貨將會放量，對優群今年營收及毛利率將有正面的助益。

在Type C及Pin Series部分，去年優群因客戶認證及導入速度不如預期，Type C佔公司2019年營收比重僅有3%，不過隨著客戶逐步導入，可望加速Type C產品出貨，預估今年Type C營收佔比可望提高至10%；至於Pin Series端子產品，儘管今年美系手機新機進度受到新冠肺炎疫情影響，但舊機持續銷售，且有些新機種將沿用，優群預估，今年此項產品營收貢獻可望維持去年水準，甚至微幅成長。

優群1月合併營收為1.34億元，年減15.26%，優群現有大陸昆山及重慶遂寧兩個廠區，目前重慶遂寧廠區復工率約65%，昆山廠復工率約40%到50%，希望3月能進一步提升。

凡甲近幾年積極佈局車用及伺服器等領域，凡甲近期受到市場關注的，莫過於公司重要客戶—寧德時代可望成為Tesla大陸廠車用電池供應商。

目前凡甲車用產品主要為新能源車及油電混合車的BMS(電池管理系統)與特定採集器間連接器，之後產品逐步拓展至BMS連接的主控模組、從控模組、電池模組與高壓控制模組等；在伺服器方面，凡甲產品以高功率連接器為主，公司新開發可折彎高速線(F Cable)產品已於去年第2季正式出貨，並配合不少客戶機種導入中，凡甲預估，第二代高速線未來3到5年每年均可望有50%到倍數的成長，成為推升公司業績重要動能。

就產品來看，目前NB產品佔凡甲營收比重已降至40%，伺服器及車用等非NB產品佔比已拉升到60%。

凡甲表示，由於整體供應鏈復工較預期緩慢，第1季營運將受到影響，若疫情能順利控制，供應鏈生產恢復正常，業績可望自第2季恢復正常。

(時報資訊)