大陸股市5日上午收盤，滬深兩市均收漲逾1％，上證指數上漲1.40％報3,053.91點，深證成指上漲1.12％報11,621.21點。

在推動基建以及5G網路、數據中心等建設的消息帶動下，高壓電類股表現強勢，平高電氣、智慧能源、保變電氣等超10股漲停。5G概念股依米康、吉大通信、中通國脈等超10股漲停。豬肉類股也列於漲幅榜前列。

(工商 )