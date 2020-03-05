陸股午盤兩市收漲逾1％ 高壓電強勢 12:142020/03/05 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市5日上午收盤，滬深兩市均收漲逾1％，上證指數上漲1.40％報3,053.91點，深證成指上漲1.12％報11,621.21點。 在推動基建以及5G網路、數據中心等建設的消息帶動下，高壓電類股表現強勢，平高電氣、智慧能源、保變電氣等超10股漲停。5G概念股依米康、吉大通信、中通國脈等超10股漲停。豬肉類股也列於漲幅榜前列。 (工商 ) #漲逾 #高壓電 #強勢 #漲停 #吉大 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股早盤飆漲 深成指午間收漲逾3％ 12:062020/03/02 財經 A股三大股指齊漲逾3％ 206個股漲停 19:362020/03/02 財經 《商情》美元走軟，激勵周一紐約期棉漲逾3％ 10:002020/03/03 財經 港股開盤漲逾百點 10:492020/03/03 財經 A股開盤漲逾1％ 滬指重返3,000點 10:492020/03/03 財經 滬指收盤漲21點 兩連升 15:412020/03/03 財經 《食品股》民生內需未受疫情影響，統一漲逾2％ 14:322020/03/04 財經 在岸人民幣收漲逾400個基點 重回6.93價位 18:152020/03/04 財經 電纜大盜闖憲兵營區剪電纜 觸高壓電遭燒焦重傷 11:182020/03/05 社會 港股漲逾1％ 傳IPO要披露疫情影響 11:252020/03/05 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 昨殺千點今飆千點！專家驚洩美股大危機 - 財經 專訪中信銀總經理陳佳文 維持五大第一 中信銀力拚轉骨 - 財經要聞 - 工商時報 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 斷鏈！ 國產車廠提前放春假 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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