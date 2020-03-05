he makes it look so easy pic.twitter.com/tYEEtpf6SH — Boston Celtics (@celtics) March 5, 2020

儘管「綠衫軍」塞爾提克5日一口氣少了肯巴沃克、海沃德、傑倫布朗3名主力，幸好塔圖及時宣告傷癒復出，貢獻全場最高的32分，外加9籃板、6助攻、2抄截、1火鍋，帶領塞爾提克112比106擊敗騎士，這是塔圖連5場得分破30。

在塞爾提克過往隊史當中，只有柏德、皮爾斯、哈夫里切克與厄文4位球星完成過連5場得分破30的壯舉，沒想到前役還因感冒缺陣的塔圖，雖未隨隊來到克里夫蘭，卻獨自搭機趕赴比賽現場，隨即交出完全不受感冒影響的全面數據。

最近突然陷入傷兵危機的塞爾提克，目前以傑倫布朗的傷勢比較嚴重，他在前役拉傷右大腿，至少必須休息1周之後，才能確定傷情，不過同樣膝蓋受傷的肯巴沃克與海沃德，根據塞爾提克總教練史蒂文斯表示，7日出戰爵士應無問題。

騎士同樣有著傷兵麻煩，目前除了德拉蒙、崔斯坦湯普生兩大中鋒都告傷退，菜鳥後衛加蘭也因鼠蹊拉傷缺陣，儘管塞克斯頓5日攻下生涯新高41分，洛夫也有26分、14籃板，小蘭斯19分、15籃板，騎士還是沒有辦法留住主場勝利。

(中時 )