因應新冠肺炎疫情，中央疫情指揮中心公布自5日起口罩購買政策提高為每7天成人可購買3片、兒童5片。台中市政府除於衛生所提供「得來速」窗口購買外；研考會資訊中心再度優化「台中即時口罩地圖」，不僅操作介面更直覺，還可連結google導航，全面升級介面服務，讓購買口罩不再煩惱。

研考會主委吳皇昇說，口罩實名制實施後，市府已於2月7日介接健保署「健保特約機構口罩剩餘數量明細清單」資料，建立即時口罩地圖查詢服務，提供全市的口罩特約藥局分布與聯絡資訊；並以視覺化地圖呈現各特約藥局成人及兒童口罩存量，使民眾操作上更直覺、便利。

吳皇昇指出，因各藥局販售口罩時間不明確或不一致，造成民眾到藥局時，才發現還沒到貨或是還沒開始販售而白跑一趟。資訊中心進行「台中即時口罩地圖」優化，除手機版把原本隱藏在選單操作的「輸入地址查詢附近特約藥局」、「成人口罩與兒童口罩」、「口罩剩餘量顏色級距說明」等選項放在系統首頁，讓查詢方式變得更直接。

吳皇昇表示，同時增加可用藥局或衛生所名稱進行關鍵字查詢，並提供口罩販售點時間備註，還可以連結google導航。尤其資料更新時間由原本的5分鐘縮短為30秒更新一次，降低系統更新時間與現況落差，歡迎市民多加利用。「台中即時口罩地圖」網址： https：／／gismap.taichung.gov.tw／address／mask.html＃ 。

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