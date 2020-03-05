【中視新聞】金鐘最嗨! 小S.佼佼.曾寶儀世紀大和解 20150927

48歲黃子佼今(5日)和愛情長跑7年小19歲的孟耿如登記結婚，過去黃子佼因三角感情問題受外界矚目，還影響到他好幾年都陷事業低潮。2015年黃子佼在金鐘獎上鍍金，同台小S、曾寶儀兩位舊愛大和解，小S還拿自己麵包店的風波開玩笑，在台上耳提面命說：「不要隨便找你未來老婆去幫你什麼產品站台」，笑翻眾人。

黃子佼2000年曾被周刊踢爆與曾寶儀交往，使原先和黃子佼高調交往的小S在節目中落淚表示祝福，但雙方關係陷入冰點，隨著黃子佼與曾寶儀分手，三人的恩怨也逐漸消退，直到2015年黃子佼受Selina之邀上《康熙來了》，才與小S破冰成功。

同年金鐘獎頒獎典禮上，小S開腔邀同場的黃子佼、曾寶儀上台，更將昔日三角戀話題炒到沸點，小S、曾寶儀當下都特別對即將結婚的黃子佼獻上祝福，愛開玩笑的小S還故作落淚強調：「婚姻之路不好走」，又自嘲警告黃子佼絕不可以請孟耿如幫自己產品站台，最後三人勾手合影，證明演藝圈沒有永遠的仇人。

(中時電子報)