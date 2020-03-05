一名在陸軍嘉義中庄257旅服役的簡姓士兵，涉嫌性侵一名16歲女高中生，事後被害家屬約簡男談判時，將他痛毆一頓而鬧上警局，當警方清查簡男手機時，發現除了被害女高中生外，還有多名女子疑似遭簡男性侵的影片，研判受害者至少7人以上，且不乏未成年學生，猶如李宗瑞事件翻版，警方目前正釐清被害者身分，也呼籲受害者勇於挺身而出，讓這匹惡狼繩之於法。

警方調查，簡姓嫌犯是志願役士兵，目前服役於陸軍嘉義中庄257旅，透過線上遊戲認識高中生「小玉」（化名），為了博取對方好感，簡嫌經常提供各式寶物、武器幫助小玉。

但2月8日，簡嫌假冒警察身分，約小玉在某校園見面，並向小玉誆稱她被網友提告要求賠償，進一步脅迫小玉和他發生關係，就能避免被告，小玉因擔心自己涉案，又無從求助，在遭受威脅下聽從簡男指示進入廁所遭對方性侵，過程中還被拍下影片，簡嫌藉此要脅小玉不能聲張，但因小玉返家後行為異常，家屬關心詢問，小玉才說出真相，痛哭說被拍下性侵影片。

小玉父親氣憤不已，透過女兒手機遊戲和簡男對話，假意有另一女學生也想買寶物，約簡男見面，簡以為又有獵物上鉤，赴約後馬上被痛毆一頓。警方獲報到場，查看簡男手機驚見被害女子不只小玉一人，懷疑簡男以此手法加害多名女子，家屬更氣憤痛駡簡男根本是「嘉義李宗瑞」。

警方經過多日調查，本月3日向嘉義地檢署向警方申請搜索票，到營區將人帶回偵訊，簡男承認犯行，全案依妨害性自主、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌移送偵辦。

陸軍第十軍團指揮部今（5）日表示，所屬步兵257旅簡姓士兵於今（109）年2月休假期間，與未成年少女發生關係並拍攝不雅影片，遭警搜索住家並帶回偵訊，全案刻由嘉義地檢署偵辦中；本部後續除配合檢警調查，並已將簡員記三大過廢止原起役身分，以昭炯戒，並持恆加強所屬官兵法紀教育，建立兩性相處正確認知，以維軍譽。

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(中時電子報)