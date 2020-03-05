明天即將進行補選的國民黨主席投票，再成民意黨意之爭。根據TVBS前天公布最新民調，江啟臣獲得29%民眾支持，郝龍斌支持度為22%。但是在黨內派系的操作下，外界卻仍研判選情呈現五五波拉鋸，民意黨意落差頗遠

有趣的是，TVBS的民調也呈現，在藍營認同者中，3成8支持江啟臣，贏過郝龍斌的3成3，而限定黨員的調查中，江啟臣支持度35%也贏郝龍斌，差距更拉大到14個百分點，顯示出兩人在藍營基層已經的支持度已經有明顯落差。

但是根據上報的分析報導，黨內高層的風向卻非如此。根據上報的分析，國民黨內高層派系從一開始黨內「一面倒」挺江態勢，發展到郝、江2人打到「五五波」的膠著戰況。甚至呈現「基層自主黨員挺江vs.組織及系統票挺郝」2股抗衡力量的態勢，使得選舉勝負結果更加詭譎難料。

同樣的趨勢也出在《美麗島電子報》2月25日公布的民調調查。這份民調顯示，江啟臣和郝龍斌在國民黨的支持者中，兩人各獲得三七‧四％和三七‧六％的支持，表現不分軒輊，不過，一般民眾中卻有三○‧三％認為江啟臣對國民黨未來發展比較有利，郝龍斌卻只獲得了一六‧八％的一般民眾支持。顯示出國民黨支持者結構與一般選民的意向落差！

不但民意調查的結果如此，網路上的風向也呈現一面倒的趨勢，據《中時電子報》今3月4日所做網路投票，結果顯示，江啟臣獲得2164票，佔82.79%，郝龍斌獲得371票，佔14.19%。在奇摩網站上綁定帳號的網路投票，江啟臣也獲得537票的支持，強壓郝龍斌132票，也顯示江啟臣無論在電話民調或網路民調上皆獲得壓倒性性支持度。

有趣的是，TVBS的民調更顯示，有52%民眾表示不關心國民黨主席選舉。此外，交叉分析顯示，國民黨員表示關心的比例達62%，但仍有25%表示不關心。更只有21%民眾認為國民黨會重新再起，18%則認為會變壞。顯示在疫情風暴下，國民黨還有這場選舉都出現被邊緣化的危機。週六的補選，國民黨黨員的投票意向，恐將決定國民黨接下來跟民意的距離。

(中時電子報)