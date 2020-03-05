你知道手中的 iPhone 11 系列支援夜景模式(night mode)嗎？為了推廣 iPhone 11 系列的夜景模式，蘋果(Apple Inc.)在 2020 年 1 月份首度舉辦夜景攝影挑戰賽。如今結果已經公布，評審們選出 6 張動人的攝影照片，除了展現了 iPhone 11 系列在夜間的出色拍攝能力外，獲獎者們的敘事與拍攝功能也格外受到讚賞。快來看看這些精彩的獲獎照片，並且將他們獨具創意的攝影手法學起來！

蘋果透過官網，宣布了 1 月份夜景攝影挑戰賽的最終結果。從眾多競爭者中脫穎而出的作品共有 6 張，獲獎攝影師分別來自印度、俄羅斯和西班牙以及中國大陸，分享了他們對其所在之處的文化對夜晚之美和色彩的不同視角。獲獎者的照片將會在蘋果官網的圖庫中找尋得到，也會在 Apple Instagram (@apple) 上展出，並將出現在全球各地的廣告看板。以下是獲獎照片，下方為評審評語。

iPhone 11 系列夜景攝影挑戰賽獲獎作品。攝影師 Konstantin Chalabov (俄羅斯莫斯科)，由 iPhone 11 Pro 所拍。(蘋果提供)

Phil Schiller 表示：「Konstantin 以「夜間」模式拍攝出極具戲劇性的影像作品。它可以是ㄧ部傑出的冷戰間諜電影的開場白，以這畫面向我們提出一些饒富趣味的問題：〝駕駛去哪了？他們要去何方？為何停在這？〞冷霧瀰漫在藍色的俄羅斯山坡和積雪覆蓋的地面上，紅色亮光框住這部孤獨的車輛，有著未知危險的隱喻。」

Brooks Kraft 表示：「這個電影般的場景，讓你對這積雪偏鄉的設定心生好奇。作者以「夜間」模式完美地捕捉下外側的藍光色調，以及卡車駕駛室內的白熾燈和卡車大燈等各種照明光線。」

iPhone 11 系列夜景攝影挑戰賽獲獎作品。攝影師 Andrei Manuilov (俄羅斯莫斯科)，由 iPhone 11 Pro Max所拍。(蘋果提供)

Darren Soh 表示：「這個令人稱奇的均衡構圖，讓觀眾不由得提出諸多問題：〝這在哪裡？誰住在這理？〞以及或許是最重要的問題，〝為什麼在半夜洗衣服曬衣服？〞我身為建築攝影師，被這照片的單點視角所吸引，這個視角會將觀眾帶進構圖，直接落在懸掛的衣物上。」

Sarah Lee 表示：「我喜歡這作品，並且這應該只能透過「夜間」模式拍攝出來。這張照片構圖精美，有著非常好的對稱性，而且不以陳腔濫調傳達出一個關於擁擠的城市空間和眾人生活方式的迷人故事。這個作品讓我想起 Michael Wolf 的《Architecture of Density (密集建築)》主題，但兩位攝影師的構圖各有不同，這真的非常有趣。」

iPhone 11 系列夜景攝影挑戰賽獲獎作品。攝影師 Mitsun Soni (印度孟買馬哈拉施特拉邦)，由 iPhone 11 Pro 所拍。(蘋果提供)

Tyler Mitchell 表示：「這作品讓我心煩意亂。我不知道樹上那深紅色光線從何而來，感覺就像外星飛碟落在樹梢，剛好就在圖框外。整體構圖也非常漂亮。」

Arem Duplessis 表示：「樹木和地面的濃郁紅光令這張照片質感超凡脫俗。配合夜空，就像是科幻電影的宣傳照。」

iPhone 11 系列夜景攝影挑戰賽獲獎作品。攝影師 Rubén P. Bescós (西班牙納瓦拉潘普洛納)，由 iPhone 11 Pro Max 所拍。(蘋果提供)

Phil Schiller 表示：「攝影是光線的藝術，而 Ruben 的照片神奇地利用光線，令西班牙的這種藝術裝置躍然生動起來。在這張夜間模式的作品中，有著引人入勝的橙色，將朝聖者的輪廓精美地框成鮮明的剪影。照片前景中岩石的裂痕細節，為這些朝聖者到達聖地之前漫長且艱難的旅程，更增添了一些故事。」

Alexvi Li 表示：「攝影師利用「夜間」模式和曝光設定，拍攝出一群人以城市燈光為背景的剪影。以這光線拍攝時，照片中的地面顯現出絢麗的紋理。簡單的構圖，迅速將觀眾吸引到故事中，同時也有著良好的影像質感。」

iPhone 11 系列夜景攝影挑戰賽獲獎作品。攝影師 Rustam Shagimordanov (俄羅斯莫斯科)，由 iPhone 11 所拍。(蘋果提供)

Kaiann Drance 表示：「海邊村莊的冬日美景，一定十分冷冽，但在紅色小屋的磚石和燈光映照下卻顯得溫暖，引人遐想村莊居民的故事。」

Malin Fezehai 表示：「我喜歡紅色小屋的燈光，在冰天雪地中帶來一絲溫暖的感覺。照片中的分層營造出深度，讓我感覺又冰冷又暖活。這是一個描寫冬夜景色的出色照片。」

iPhone 11 系列夜景攝影挑戰賽獲獎作品。攝影師 張雨 (中國北京)，由 iPhone 11 Pro Max所拍。(蘋果提供)

Jon McCormack 表示：「這張照片出色地呈現出 iPhone 的優勢。無論光線照明如何，iPhone 都能捕捉下生活中的每一刻！ 這張照片的時間感、親密感和位置感都非常出色，確實讓觀眾身歷其境。」

Arem Duplessis 表示：「這張照片有著非常真實的質感。裊裊的炊煙、背光的人物剪影，在這神奇的拍攝瞬間全都完美到位。」

總覽這一次 iPhone 11 系列夜景攝影挑戰賽的獲獎作品，在構圖、光影的拿捏上都恰到好處。當然，運用了可以妥善不捉眼前美景的設備，以及抓緊時機留下美景的行動，都缺一不可。與一般攝影比賽相比，這些光是利用 iPhone 11 系列便能拍出的夜景美照，再度昭示了當前行動設備在攝影性能上的卓越，能讓人們的創作力不受限的展現與發展。

(中時電子報)