陳姓婦人在丈夫病故後，與親生女兒爭奪丈夫遺產，陸續冒用丈夫印鑑、偽造女兒名義，領走丈夫帳戶內的存款、勞保年金共約103萬元，事後女兒雖撤告大部分罪名，但其中因偽造文書罪屬於「公訴罪」，台北地檢署仍依偽造文書罪嫌起訴陳婦，聲請簡易判決處刑。

起訴指出，陳婦丈夫於2018年2月過世，留下存款104萬9911元、以及當月份的勞保老年年金給付3萬1656元。陳婦明知丈夫的遺產，除了她之外，女兒等人亦有繼承權，遺產須經全體繼承人同意，並檢具相關證件，依據繼承程序才能提領。

但陳婦早在丈夫死前，即拿著他的存摺及印鑑章到銀行，冒用丈夫名義填具取款憑條，盜蓋其印章，領走丈夫帳戶內的100萬元存款。

同年3月間，陳婦另偽刻女兒印章，到勞保局台北市辦事處填載「勞保老年年金給付共同委任及切結書」，在「繼承人簽名或蓋章」欄內蓋用女兒印章。勞保局誤認陳婦獲女兒授權，核撥3萬1656元至陳婦帳戶。

事後，女兒發現父親生前的遺產，早被母親提領一空，憤而提告母親。女兒後來撤告，檢方將陳婦被控親屬間詐欺取財、侵占、竊盜罪部分，全都不起訴。

不過，陳婦所涉盜蓋丈夫印章、偽刻冒用女兒印章，涉犯行使偽造私文書罪、使公務員登載不實罪，因屬非告訴乃論之罪，檢方只好依法起訴陳婦。

(中時 )