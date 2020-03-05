施工期間仍維持「雙車道通行」。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中水湳園區連接中科路的「科湳愛琴橋」1月22日正式通車，中科及水湳市區的車程可大幅縮減15至20分鐘。橋體施作期間，台中市政府建設局於中科路廣福陸橋西行方向設置的臨時鋼便橋，預計自6日起拆除並進行車道復舊工程，屆時將限縮封閉外側車道，開放內側車道，大致維持「雙車道通行」。

建設局長陳大田提醒用路人留意施工告示，並依交管人員引導減速慢行，確保行車安全。

建設局指出，科湳愛琴橋新建期間為進行路堤銜接段工程，縮減中科路廣福陸橋通行車道，市府另於西行方向設置臨時鋼便橋，維持廣福陸橋雙車道通行，以減少施工期間交通影響。

配合主線「科湳愛琴橋」於1月22日通車後，建設局規劃於3月6日至6月30日拆除環中路通往中科路慢車道的臨時鋼便橋，復原側車道及人行道相關設施，施工期間將佔用部份車道施工，提醒駕駛人行經該路段時，留意施工告示小心駕駛，造成不便，敬請見諒。

(中時 )