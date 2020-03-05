因應新冠肺炎疫情衝擊，部分產業已出現放無薪假，行政院會今天拍板穩定就業因應措施，擬定近、中、長期三階段計畫，動用就業安定基金及就業保險基金預算41.25億元，其中針對受到無薪假影響勞工，將推動「安心就業計畫」，補貼無薪假時勞工減損的薪資差額，按勞工投保薪資差額補貼50％，給付期間3個月，並視情況延長至6個月，近期內實施。

計畫主要是針對減班休息勞工、失業勞工、企業跟微型創業者，視疫情變化及產業發展情勢適時啟動協助機制，讓受影響的勞工與企業能立即獲得協助，共同度過難關。

在協助減班休息勞工部分，勞動部日前已經啟動「充電再出發計畫」，提高補助企業辦理訓練費用及勞工參與訓練津貼；接下來將推動「安心就業計畫」，補貼減班休息勞工部分薪資差額，協助勞資雙方穩住僱用關係。在未來，若疫情嚴峻，受影響產業面擴大，減班休息人數增多，將依照就業保險法啟動僱用安定措施。

在協助失業勞工部分，除現有失業給付機制外，也增辦失業勞工子女就學補助，協助受疫情影響而失業的勞工經濟生活；另外，為協助失業勞工能盡速回到職場，目前正擬訂「安穩僱用計畫」以獎勵雇主僱用失業者。日後疫情嚴峻，將會啟動「公共服務短期上工計畫」增加就業機會，以協助失業者維持經濟生活。

在協助企業部分，以穩住勞雇關係為主，擴大補助改善安全衛生設備的事業單位業別，面臨減班休息的企業可以藉此時間改善安全設備，精進員工安全衛生，單一企業最高補助金額達200萬元；此外，若企業有員工因應疫情而停課，將補助企業設置臨時照顧人力鐘點費，以及辦理員工關懷等計畫。另外，若勞工透過勞動部貸款計畫進行微型創業，將可暫緩繳付貸款本息及延展還款期限計畫。

面對疫情未來可能的變化，勞動部表示，將會適時調整經費，並簡化申請程序，透過就業輔導團協助勞資雙方了解協助措施，以達到勞雇關係穩定的目的，勞工能續留職場，企業也藉此調整體質，共同度過難關。

(工商 )