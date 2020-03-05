信驊（5274）雲端熱、不受疫情天擾，全年展望佳，今（5）日股價再度站上千元大關，與股王大立光（3008）、股后矽力-KY（6415）等台股三千金再度合體，激勵高價股今日全面大漲，台股前十高高價股，全數晉升至600元俱樂部。

美股強彈，美國道瓊指數大漲1,173點、大漲4.53％，那斯達克指數、標普500指數及費城半導體指數，也各收3.85％、4.22％及4.94％，帶動亞股今日全面強彈。

台股今日由權值王台積電及股王大立光同步領軍上漲，領軍帶動高價股同步大漲，並扮演台股維繫人氣的重要指標，除了三千金大漲外，祥碩重返800元級，譜瑞-KY晉升至700元級，鈊象也登上600元級，因而帶動台股前10高高價股均為600元俱樂部。

據統計，台股前10高股分別為大立光、矽力-KY、信驊、祥碩、精測、緯穎、譜瑞-KY、旭隼、和泰車及鈊象等。

(工商 )