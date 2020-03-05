因應新冠肺炎疫情衝擊，勞動部已從就業安定基金準備41.25億元，將視疫情變化及產業發展情勢適時啟動定短、中、長期各項措施，行政院院今聽取勞動部報告穩定就業因應措施報告後拍板，包括補貼無薪假勞工薪資的「安心就業計畫」，最高補貼1萬1000元，最長6個月；此外，為鼓勵雇主聘用失業超過30天勞工，每聘僱一名失業勞工，每月補助雇主5000元，最長補助6個月。

針對疫情衝期造成減班休息的勞工，短期內推出「充電再出發計畫」，中期推出「安心就業計畫」、「安穩僱用計畫」，長期則推動「僱用安定措施」、「公共服務短期上工計畫」。

「安心就業計畫」是補貼無薪假勞工薪資，以勞工過去6個月勞保投保薪資為基礎，補助扣除無薪假期間所領工資差額5成，給付期間為3個月至6個月，勞工最高可以領到11000元薪資補貼。

勞動部強調，因應疫情雇主讓勞工減班休息，勞工休息期間雇主仍需支付最低基本薪資，並非無薪假，截至3月3日共有49家、1951人啟動勞工減班休息。

在協助失業勞工部分，給付投保薪資6成，為期6個月至9個月，並增辦失業勞工子女就學補助，經費來源就安基金，高中職者每名4000至6000元，大專校院者每名1萬3600至2萬4000元，經費來源為就安基金。

長期雇用安定措施部分，補貼減班休息勞工之投保薪差額50％，參加訓練課程之減班休息勞工，補貼投保薪資差額7成，補貼期限為3個月至6個月；公共服務短期上工部分，各部會縣市政府提出用人計畫，案基本工資補助，補助期間為3個月至6個月。

(中時 )