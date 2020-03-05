為了防疫與便利檢疫旅客交通問題，交通部規畫的防疫車隊4日上路，桃園機場公司5日統計使用數量，首日從桃園機場入境、需居家檢疫的旅客中，約有8成3由親友接離，而使用長、短程防疫車隊載送比例，加起來不到2成。

交通部推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」，讓檢疫旅客能夠更方便安心回家，桃機公司配合政府政策，整合協調桃機排班計程車及租賃車業者，每日至少有620台各種車輛待命，讓檢疫旅客南來北往安心回家。

桃機公司5日根據入境旅客數與疾管單位統計的需要居家檢疫的人數比對統計指出，4日從中、港、澳、義大利、伊朗等三級旅遊疫區入境，需要進行居家檢疫人數約為430人，其中的358名旅客由親友接送（含自駕離開），占了總數的8成3。

而剩下72人則是使用防疫計程車隊的服務。依據桃機統計資料，搭乘防疫排班計程車的短程旅客為38人、中長途旅客為34人，比例相近，但加起來不到2成。

(中時 )