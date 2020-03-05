前公懲會委員長石木欽不滿鏡週刊在司法院人審會召開前，發佈嚴重斲傷他名譽的系列報導，提告求償1千萬元，及在中國時報等四大報頭版刊登道歉啟事。台北地院今首開庭，鏡週刊律師表明沒有和解空間，「我們對報導內容有信心」。

司法院人審會去年認定，石木欽與證交法被告翁茂中過從甚密，且在翁刑、民事案件審理期間，用妻兒名義買進翁的公司股票，卻沒據實申報財產，違法法官法、法官倫理規範、法官守則、法官社交及理財自律事項、公務員服務法等10項規定，逕行移送監察院審查。

不過，鏡週刊在人審會開會前3小時就發布系列報導，石木欽認為9月間的9篇報導、1則影片使用偏頗文字戲謔、嘲諷他，報導內容也不實，因此向鏡週刊、社長裴偉及記者等人求償1千萬元，要求登報道歉及下架報導。

台北地院今首開庭，法官向兩造律師確認審理流程後，詢問雙方有無和解意願，石木欽的律師廖芳萱表示，目前當事人沒有打算，鏡週刊的律師李國仁則說，報導都有司法院新聞稿為依據，對內容有信心，沒有和解空間。

庭後，法官諭知4月14日下午2點再開庭。

(中時 )