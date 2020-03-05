無黨籍立委林昶佐、民進黨立委賴品妤及時力台北市議員林穎孟、黃郁芬今日於立法院中興大樓會議室召開記者會表示，文山區國發會土地涉為國民黨不當黨產，仍在偵辦中，呼籲台北市政府停發建照，重新檢討。

林穎孟表示，位於台北市文山區的革命實踐研究院(國發會)土地，原地主登記為民眾葉中川，國民黨於1954年向葉中川承租，興建國發院，但後來卻連續4年拒付租金，

林穎孟指出，後來在葉男不斷陳情下，國民黨才願以一年800元，平均每年每坪不到1元的代價付租。但葉男仍認為不合理，而四處奔走陳情，沒想到在1962年時，葉男就遭4名不明人士帶走，接著就出現一張買賣合約，葉男以19萬元的價格將土地賣予國民黨。

林昶佐表示，2005年台北市長馬英九兼任國民黨主席期間，把國發院土地以台幣38.3億售予元利建設，遠低於當時一般行情，北檢也正在調查是否涉及圖利罪。

林昶佐指出，黨產會也針對此案，以《不當黨產處理條例》中的「顯不相當之對價取得之財產」規定啟動調查。若確定為不當黨產，按規定就必須返還原所有權人葉男。

林昶佐說，黨產會也為此，多次參加北市府的都設會議，提出疑問和主張，監察院也在去年底提出糾正，建議都審程序暫停。但北市府不僅沒有具體回應，還在去年12月核發建照給元利建設。

黃郁芬表示，去年已在議會針對此案提出質疑，並要求北市府重新檢討建照發放，當時台北市長柯文哲承諾會召開專案會議討論，但至今不但會議未開，北市府都發局甚至還在上個月通過變更設計，重發建照。

賴品妤指出，在土地使用分區規定上，國發院那塊地本來是劃為機關用地及行政區土地，在馬英九擔任市長期間，藉由捐贈國小遷校用地方式，申請變更為住三用地，而在馬英九當選總統後，營建署就通過變更案。

賴品妤說，當時的土地變更條件，包含元利建設要設立信託帳戶，向變更後的保護區用地內的其他地主收購土地，並無償供用15年，但元利建設並未完成收購，北市府卻仍然許可開發。

林昶佐指出，此案已侵害轉型正義及原地主權益，建照的核發應再檢討，雖葉家過去提出訴訟敗訴，但當時並無轉型正義法律，如今時空背景已然不同。

林昶佐說，由於監察院也已提案糾正，據了解營建署在下周一也將邀請北市府召開會議釐清爭議。林昶佐強調，主管機關營建署應負起監督責任，落實轉型正義，別讓不當黨產脫產。

(中時 )