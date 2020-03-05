國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周三表示，新冠狀病毒疫情在全球擴散已經粉碎今年經濟加速成長的希望，將使全球經濟成長速度跌至2008至2009年金融危機以來的新低點。

喬治艾娃在記者會上表示，IMF現在預期2020年全球經濟成長率將低於2019年的2.9%，未來幾周將發布修正後的預測報告。貿易戰使去年全球成長率跌至2009年（成長率為負0.7%）以來的新低記錄。

這個調整代表IMF將2020年全球經濟成長預測由1月公布的3.3%，調降逾0.4個百分點。今年初美中兩國之間的貿易緊張局勢開始緩解。

喬治艾娃表示，今年全球成長將跌破去年水準，但會跌多深，以及疫情影響會持續多久，目前仍難以預測。她不願回答這場公衛危機持續升高，是否將使全世界經濟陷入衰退。

此外，IMF將撥出500億美元緊急基金，協助公衛系統貧乏的中低收入國家應對新冠狀病毒疫情。

(時報資訊)