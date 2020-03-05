武漢血液中心表示，截至3月4日，全市已有10位康復者連續兩次捐獻血漿。其中首位「二連捐漿者」叫蔡桃英，是漢口醫院內分泌科的一名護士，她分別於2月17日和3月2日完成兩次捐獻，共捐獻血漿800ML。

蔡桃英是在工作期間感染，1月30日康復出院，她同在醫院工作的丈夫也被確診新冠肺炎，目前也已經出院，正在進行愈後14天隔離，其丈夫表示，等隔離期一過，也會加入血漿捐獻。

(旺報 )