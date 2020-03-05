大陸國家主席習近平4日在中共中央政治局常務委員會上指示，要加快推進已明確規畫的重大工程和基建設，尤其，要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網路、數據中心等新基建設施的工程進度。有分析人士認為，經此會議，公共衛生服務與5G基建領域將再度成為各方關注重點。

據央視報導，此次會議主題為《中共中央政治局常務委員會3月4日召開會議，研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話》，由習近平親自主持。

據相關人士分析，此次會議釋放出9大信號，並於近期疫情防控系列會議中第二次提及5G，且首提數據中心建設；同時，「要發揮好企業家作用，充分調動企業家積極性創造性」也是近期一系列會議首次有此表述。

會議釋放九大信號分別是，第一，疫情防控進入新階段，但離全面復工還有距離；第二，對於疫情防控和經濟社會恢復運行的趨勢樂觀；第三，對於疫情防控還不能有絲毫鬆懈；第四，湖北、武漢之外，再談北京；第五，要發揮好企業家作用，充分調動企業家積極性創造性； 第六，要維護市場，促進上下游、產供銷、大中小企業整體配套、協同復工；第七，龍頭企業做好復產復工保障工作，穩定供應鏈；第八，釋放被抑制、被凍結的消費；第九，要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新基建進度。

分析人士認為，從會議的結果可以看出，公共衛生服務、應急物資保障領域所包括的生物醫藥、醫療器械、醫療固廢處理、口罩、防護服、溫度計等產業，與新基建涵蓋的5G基建、工業互聯網、特高壓、 城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車及充電樁、大數據中心、人工智能等領域，接下來將能迎向風口。

(旺報 )