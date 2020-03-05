張亞中在臉書發文。（摘自張亞中孫文學校臉書）

國民黨後天進行黨主席補選投票，當初領表登記參選未果的深藍社團「孫文學校」總校長張亞中今天在臉書質疑，江啟臣、郝龍斌兩位候選人的兩岸論述，只是隨民進黨拿香跟拜，會讓國民黨在台灣及兩岸失去立足空間。

張亞中強調，「真正的中國國民黨員、孫中山信徒的黨員、以兩岸和平為念的黨員，3月7日黨主席補選當天，還要去投票嗎？」他向所有黨員呼籲，「不投票，是無奈，也是一場態度與立場！」

張亞中指出，江啟臣稱「九二共識」舊了、顯得過時、欠缺彈性，憂國民黨「親中而不親美」；郝龍斌憂國民黨「又老又紅」，要擺脫「紅色標籤」，批評國民黨以往是「親中、買辦」，主張若北京不承認中華民國，不需與中國大陸交往，甚而不惜斷「三通」。

張亞中質疑江、郝的兩岸論述隱約表達的，就是要撇清與對岸的關係。

他說，兩岸關係是國民黨的強項，也是與民進黨最大的區別所在，如果江、郝兩人當選黨主席，國民黨與民進黨的兩岸論述已無根本區別。

張亞中強調，民進黨以分離主義為核心的兩岸政策，會將兩岸帶向衝突或戰爭。國民黨與民進黨最大的區別應在於，國民黨可為兩岸尋求和解帶來和平。「很遺憾的，江、郝兩人的論述，只是拿香跟著民進黨拜，五十步笑百步，會讓國民黨在台灣及兩岸失去了立足的空間。」

(中時 )