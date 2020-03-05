◎巡邏箱爭議遭警打臉 游錫堃開嗆

立法院長游錫堃昨深夜自爆遭署名「游貴湘」的人士發出滅門恐嚇信後，警方卻毫無動作，住家巡邏箱都是空的。消息傳出，警方反擊強調，嫌犯已經逮捕到案，且巡邏箱已改QR CORD，都有巡簽；對此，游錫堃剛剛難掩氣憤地說，昨天晚上9點32分他還拍了巡邏箱，就是沒有QR CORD，「可能台北市幾百個幾千個巡邏箱，現在都算在我身上好了！」

◎調升日旅遊警示？外交部：配合指揮中心

日本新冠肺炎疫情持續升溫，確診人數破千，外交部將日本列為「黃色警示」，建議國人特別注意旅遊安全並檢討應否前往。至於是否進一步提升旅遊警示，外交部將完全尊重、配合中央流行疫情指揮中心。

◎天氣濕冷 玉山今晨降雪1公分

受大陸冷氣團與華南雲雨區東移影響，今天一早冷颼颼，玉山北峰早上7時10分降下靄靄白雪，可見玉山氣象站鋪上一層白雪，直至7點50分雪停，積雪約1公分左右。

◎黃子佼登記結婚 孟耿如：年齡差距不是問題

恭喜！黃子佼和孟耿如愛情長跑多年，今（5日）登記結婚、正式升格為夫妻，孟耿如稍早在臉書發文報喜：「我和老黃剛剛去登記了，跟老黃相處了一陣子，心中的感覺就已經是『好像就是他了』！」儘管兩人相差19歲，不過孟耿如則甜喊：「年齡差距目前始終沒有成為我們的問題，我想愛情的力量真的是很偉大的」。而小倆口將於4月19日在寒舍艾美酒店舉行婚宴。

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(中時電子報)