「安心祝福包」內容有五穀粉、健康穀糧、保健品、靜思語、平安吊飾和愛心祝福卡等7項物品。（游念育攝）

新冠肺炎持續蔓延，慈濟基金會為體恤居家檢疫民眾自主管理期間不便，今由慈濟執行長顏博文及中美製藥董事長林本源代表，捐贈北市3000個「安心祝福包」，盼能協助民眾度過14天檢疫期，台北市長柯文哲致詞提到，到目前為止台灣運氣都還很好，防疫表現不錯，也感謝慈濟做了很多好事和救助活動。

慈濟基金會已在近日捐贈給5個縣市「安心祝福包」，內容有五穀粉、健康穀糧、保健品、靜思語、平安吊飾和愛心祝福卡等7項物品，顏博文說，祝福包不僅體恤居家檢疫者飲食健康，更兼具心靈撫慰功能，讓居家檢疫民眾能感受到社會大眾的關懷與祝福，協助渡過14天檢疫期。

林本源指出，這次的安心包中，包含紫錐花營養品，能增強免疫力，盼能幫過檢疫者平安度過14天，顏博文提到，市府所提出的需求都會盡量做到，居家檢疫者隔離後，心理不是很安定，因此祝福包內有靜思語、平安吊飾，來安定檢疫民眾的心靈。

柯文哲說，其實到現在為止，以自己是醫療專家來看，政府防疫表現不錯，坦白講運氣也不錯，也是因為平常有做好事，感謝慈濟的捐贈，市府會把這些物資提供給居家檢疫的人，並祝他們能平安度過檢疫期。

(中時 )