台中市政府警察局新建大樓5日落成啟用，歷時6年2個月，在歷任市長、中央及地方民意代表、地方仕紳、國防部軍備局及市府、議會等相關單位全力協助下順利完成；前台中市長胡志強受邀參加啟用典禮時表示，警察同仁們的努力，讓台中治安大幅提升、愈來愈好。

胡志強說，前台中警察局長刁建生打電話給我，請我一定要來參加啟用典禮，他回憶當市長期間，與「老刁」2人在議會開會，為了要刪警察局預算，刁建生告訴胡說：「若被刪掉就要辭職」，他聽完諫言決定不刪、保留原預算，稱讚刁建生是好局長。

胡志強指出，當時要興建新的警察局，預算要12億元，但主計處要打8折，預算編列必須10億元要刪2億元，但刁建生不肯並說：「警察局做事一絲不苟！」堅持警察局興建預算不能刪，其強硬態度就是要讓警察同仁們有更好的辦公環境。

前警察局長刁建生表示，這棟新建大樓的土地是他於97年在縣警局當局長時，因應地方需求爭取的，後來縣市合併後在歷任市長及各方民代仕紳支持下，進行規劃興建感謝各界協助，提升警察同仁們的福利。

(中時 )