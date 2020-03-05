游錫堃怨警 侯友宜：警察用心用力大家能體諒 13:072020/03/05 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長候友宜。(圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院長游錫堃4日臉書發文，自爆自己日前遭人恐嚇，威脅要對其全家人不利，但報案半個月沒有任何警察關心，刑事局偵二大隊表示，上月21日據報後，當晚循線查察到住在桃園市的88歲游姓老榮民涉案。新北市長侯友宜5日於泰山回應，部長、警政署長都已經有對外說明，嫌犯也查到了，所以「我想警察就盡心盡力把事情處理好，用心用力相信大家都能夠體諒」。 (中時 ) #警察 #侯友宜 #游錫堃 #威脅 #北市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中爆出「林口」 侯友宜：不會覺得壓力 16:322020/03/01 政治 新北市備3集中檢疫點 侯友宜：警力24小時監看 16:392020/03/01 政治 游錫堃驚爆遭滅門恐嚇 控報警無下文 北市警回覆了 00:032020/03/05 政治 寄信恐嚇游錫堃 警逮88歲老翁 09:402020/03/05 社會 有Guts！派出所長開槓游錫堃 韓粉替他擔心… 11:012020/03/05 政治 游錫堃劃重點？有沒有破案不重要 11:132020/03/05 政治 黃珊珊貼圖：游錫堃住家QR CODE就在這兒 11:302020/03/05 政治 巡邏箱爭議遭警打臉 水牛伯嗆：台北市巡邏箱都算我身上好了 11:562020/03/05 政治 《翻爆午間精選》巡邏箱爭議遭警打臉 游錫堃開嗆 12:252020/03/05 社會 又是陰謀？游錫堃：恐嚇嫌犯與中國互通聲息 12:432020/03/05 政治 政治熱門新聞 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 黃珊珊貼圖：游錫堃住家QR CODE就在這兒 - 政治 傳韓陣營擬動員反罷韓 媒體人預言驚人結局 - 政治 綠委提案黃安條款 蘇煥智看不下去 - 政治 韓國瑜來了！深夜直播吐心聲：希望未來離開不帶遺憾 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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