立法院長游錫堃4日臉書發文，自爆自己日前遭人恐嚇，威脅要對其全家人不利，但報案半個月沒有任何警察關心，刑事局偵二大隊表示，上月21日據報後，當晚循線查察到住在桃園市的88歲游姓老榮民涉案。新北市長侯友宜5日於泰山回應，部長、警政署長都已經有對外說明，嫌犯也查到了，所以「我想警察就盡心盡力把事情處理好，用心用力相信大家都能夠體諒」。

(中時 )