立法院長游錫堃昨深夜自爆遭署名「游貴湘」的人士發出滅門恐嚇信後，今（5）天他在立院接見AIT主席莫健前，特別將矛頭指向「阿共的陰謀」。游錫堃說，嫌犯背後「牽連一個團體」，「這個團體跟中國是互通聲息的」，所以他對家庭的人身安全很擔心。

由於游錫堃指稱嫌犯「游貴湘」是透過臉書向他發出恐嚇信，而他今天又進一步指稱該人士與對岸有關，因此，根據游錫堃所釋出的資訊，透過臉書搜尋，確實有一名臉書使用者名稱為「游貴湘」，該臉書頁面也確實在2月18日張貼一則訊息，其內容也與游錫堃公布的恐嚇信內容相同。

只是，因目前仍無法與臉書當中的「游貴湘」取得聯繫，該人士否為游錫堃指稱的嫌犯，仍無法確認。

但引發關注的是，在「游貴湘」的臉書頁面中，不乏有與統促黨、中共五星旗的相關符號。因此，游錫堃今出面控訴警方辦案不力時特別提到，他個人安危不重要，但家人是無辜的，「大家都知道，他（指嫌犯）是公開在臉書威脅、恐嚇，也知道他（指嫌犯）背後是牽連『一個團體』，這個團體跟中國是互通聲息的，所以對家庭的人身安全很擔心。」

(中時 )