立法院長游錫堃昨（4）日深夜在臉書發文，指自己於2月19日收到1封恐嚇信，要他一家人「承擔滅門血案的悲傷」，對方還表示要他立刻購買機票離開台灣，嚇得他立刻報案，但警方至今卻無作為。對此，警政署表示，該案在游報案當天，已立刻循線約談到88歲的犯嫌並送辦，也第一時間向代表報案的游幕僚回報，請其轉告，不解游院長為何至今不知情？害他們「揹黑鍋」相當打擊警方士氣。

游錫堃不知恐嚇自己的嫌犯已被警方逮到，還發臉書責難警政署。

警政署表示，由於恐嚇犯大辣辣具本名寄信，他們在收到報案後，當天很快就約談到人在桃園大溪的88歲游姓老翁，經了解後，發現他是1名政治狂熱份子，且相當支持統促黨，還在自己臉書首頁放上該黨黨主席「白狼」張安樂照片。游姓老翁也對自己的犯行坦承不諱，因此警方當天即依恐嚇罪嫌將他移送桃園地檢署。

之後，警政署也第一時間向代表報案的游錫堃幕僚回報，完整陳述已抓到恐嚇犯並送辦等，請其務必轉告游院長。「拜託，立法院長被恐嚇來報案，這對我們警察來說是多天大地大的事？誰敢不馬上辦馬上回報？我們完全不解游院長為何不知情，根本就是這位幕僚擺烏龍忘了上報，實在害死人，游院長不搞清楚狀況還發臉書責難，實在很讓同仁們氣餒。」1名警官表示。

據悉，這位恐嚇游錫堃的老翁，早在寄信恐嚇前，已在自己臉書留言，強烈表達對總統蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人的不滿，且三天兩頭留言表達自己對兩岸統一的信念等，政治立場相當鮮明，且疑為統促黨成員。但警方表示，不論如何，在言論自由的台灣，即便擁有特定立場，也不該以此恐嚇與己不同理念者，因此依法將其送辦。

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(中時電子報)