加州宣佈緊急狀態 禁止「至尊公主」號停靠

一名71歲「至尊公主」號（Grand Princess）郵輪男乘客下船後，周二確認罹患新冠肺炎，稍後不治，成為加州第一宗死亡病例，也促使加州宣佈緊急狀態。

據《野獸日報》（The Daily Beast）和福斯新聞（Fox News）4日報導，如今還有21名乘客出現疑似症狀，加州拒絕讓「至尊公主」號郵輪停靠舊金山港口，準備進行調查。

另據《今日美國報》（USA TODAY）4日報導，船公司官員說，先前有62名乘客和死亡的老翁進行同一趟旅遊，而郵輪上有數以千計乘客都可能暴露在感染新冠病毒的威脅下。

「至尊公主」號和先前停靠日本橫濱，爆發新冠肺炎群聚感染的「鑽石公主」號一樣，都隸屬嘉年華（Carnival）郵輪集團，由世界最大郵輪業者之一的公主郵輪公司（Princess Cruise Lines）負責經營。

加州當局周三說，這名周二確診，後來死亡的男性除了年紀大外，也有慢性病。此外，當事人2月11－21日曾搭郵輪，往來舊金山與墨西哥，可能是在船上染病。

官員說，郵輪上的其他乘客可能已暴露在感染新冠病毒的威脅下。死者搭過的「至尊公主」號目前在太平洋，乘客周三接受了健康諮詢，而郵輪原本預計周四返回舊金山，不過因為相關調查和檢疫已延後。

北加州普萊瑟郡（Placer County）衛生官員說，死者是當地第二名確診新冠肺炎病患，而曾與他有密切接觸的人已接受隔離與觀察。

衛生官員說，死者從下郵輪到周四由救護車送醫間，極少和社區接觸。而凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）的10名工作人員，還有在死者隔離前曾接觸他的5名緊急救援人員如今都已接受隔離檢疫。官員說，目前這15人都沒有出現新冠肺炎症狀。

(中時電子報)