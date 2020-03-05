聚陽(1477)2月營收因出貨年減，以及匯損等因素，使當月營收出現18%的年減。早盤聚陽股價消化業績面的負面消息，股價在平盤之下整理。歐系外資認為出貨下滑的因素是來自於產能的問題，因此持較保守的態度。值得留意，聚陽已參與隔離衣的生產，搭上目前防疫題材。

歐系外資指稱，2月出貨下滑約15%，主要是受到2大因素的影響：(1)北越產區因去年火災影響，使產能受到影響。(2)大陸新冠疫情造成原物料的短缺。

歐系外資估，今年首季聚陽的營收可能出現高個位數的年減。

不過，雖然聚陽在2月營收下滑，但公司參與隔離衣的生產，搭上目前防疫題材。聚陽董事長周理平表示，特別是在防護衣等級的部分，以前大概都是仰賴進口，現在台灣先建立一條龍生產能力。所有現在看到的防護衣及隔離衣服，都是我們在SARS當年研發出來的成果，現在要生產使用毫無問題。

(時報資訊)