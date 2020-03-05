聚陽(1477)2月營收因出貨年減，以及匯損等因素，使當月營收出現18%的年減。早盤聚陽股價消化業績面的負面消息，股價在平盤之下整理。歐系外資認為出貨下滑的因素是來自於產能的問題，因此持較保守的態度。值得留意，聚陽已參與隔離衣的生產，搭上目前防疫題材。
歐系外資指稱，2月出貨下滑約15%，主要是受到2大因素的影響：(1)北越產區因去年火災影響，使產能受到影響。(2)大陸新冠疫情造成原物料的短缺。
歐系外資估，今年首季聚陽的營收可能出現高個位數的年減。
不過，雖然聚陽在2月營收下滑，但公司參與隔離衣的生產，搭上目前防疫題材。聚陽董事長周理平表示，特別是在防護衣等級的部分，以前大概都是仰賴進口，現在台灣先建立一條龍生產能力。所有現在看到的防護衣及隔離衣服，都是我們在SARS當年研發出來的成果，現在要生產使用毫無問題。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。