大陸中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新4日在武漢指揮部督導防疫工作時指出，目前武漢疫情防控形勢呈現出持續向好態勢，武漢保衛戰已從被動戰向主動戰轉變，從阻擊戰向反擊戰轉變，從步步為營向個個圍殲轉變，進入決戰決勝新階段。他還要求，要提前研究滯留武漢人員離漢問題。

據中共政法委官網消息，陳一新指出，要超前研究謀劃復工復產的相關問題；既不能放鬆防控、出現反彈，導致前功盡棄，又要貫徹分區分級差異化防控策略，高風險區繼續嚴防嚴控，中風險區邊防邊控、有序復工復產，低風險區嚴防外部輸入、恢復生產生活秩序。

陳一新強調，要堅持精準防控。截至 3月3日，武漢1406個社區中無疫情社區90個，佔6.4％；7102個小區中無疫情小區2303個，佔32.4％；1943個村（大隊）中無疫情村（大隊）1165個，佔60％。要堅持分類指導，以「無疫情小區」、「無疫情社區」創建為抓手，推進精準防控。

陳一新表示，要提前研究滯留武漢人員離漢問題。離漢通道管控要嚴格管理，嚴防疫情輸出。目前滯留在漢人員還不少，要作一次全面排查，摸清情況。要堅持以人為本、以民為先的理念，及時研究滯留在漢人員離漢問題。比如：對經隔離並檢測檢查沒有被感染的滯留在漢人員，應研究提出妥善解決問題的意見建議。

(中時 )