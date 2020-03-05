48歲主持人黃子佼兩年前和小19歲孟耿如求婚成功，今(5日)兩人到戶政事務所登記成為合法夫妻。稍早黃子佼在臉書開腔，透露多年前就被催該成家，但他想用自身經驗說每人的機遇不同，自己也很羨慕有些人早早就遇見對的人，然他自認「多變又幼稚」，到了40歲才逐步往前走，並感謝孟耿如的出現，成為他生命中的福氣。

黃子佼稍早發文分享兩人戀愛軌跡，雙方2013年起交往，2018年求婚，如今肺炎疫情蔓延、人心惶惶，他們也難免焦慮，但還好有彼此的扶持鼓勵，才有信心走到下一步，很多人過去都催黃子佼應該早點結婚，而他看來有些人早早跟青梅竹馬結婚，也有人愛情一波三折，「但幾歲就該成家，幾歲就該生孩子，絕對不該是定律」。

黃子佼說，他明白談戀愛跟過日子是兩回事，許多人勇敢挑戰都換來滿身傷痕，他活到40歲才身心靈學會平衡，也感謝當時才出現的孟耿如，感謝她的包容體諒，也謝謝她願意成為他的家人，黃子佼說：「過往現在或未來，我不可能是完美，但在每一個明天，我會為妳再改變」，最後向新婚妻子告白示愛，粉絲也獻上祝福。

恭喜！黃子佼登記結婚 孟耿如無懼相差19歲：沒有成為問題
黃子佼結婚 舊愛小S昔公開警告絕不可叫老婆「做這事」

(中時電子報)

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