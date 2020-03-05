儘管新冠肺炎疫情（COVID-19）衝擊股市行情，長期投資需求仍然看俏，為協助投資人多角化參與海內外市場，國泰證券新增34檔台股定期定額投資標的，共計93檔，分別包含79檔台股以及14檔涵蓋美中台ETF。

國泰證券表示，新增標的為MSCI成份股，加上原本大型藍籌股標的，等同提供兼具穩健與成長的多元投資平台，目前正值低利時代，新春伊始就運用年終獎金參與中大型績優企業長期獲利成果，透過長時間定期定額買台股，打造未來的一桶金。

國泰證券台股定期定額秉持著提供客戶「簡單、快速、便利」的數位服務，滿足客戶在投資旅程中急需被解決的痛點，至今開發出一群「有投資理財需求、卻沒有時間」的客群，於數位券商版圖占有一席之地。金鼠年新年新氣象，國泰證券為提供客戶更加齊全的投資標的，所新增的32檔MSCI成份股以及2檔海外ETF，於「國證e櫃台App」上架立即獲得客戶新申購並成功扣款，國泰證券指出，新增標的更涵蓋5G升級概念股、谷底回升的面板產業與中長期受惠台商回流的相關族群等，預期將能滿足更多投資面向。

(工商 )