（全聯將於3月8日當天，推出「OFF COFFEE」熱拿鐵女性限定優惠，一杯20元。圖／業者提供）

38婦女節將至！全聯福利中心5日宣布，為迎接3月8日「國際婦女節」到來，感謝用溫柔力量撐起一片天的女性們，全聯將在當天推出「OFF COFFEE」熱拿鐵女性限定優惠，一杯20元（原價35元）；另外，也有哈根達斯一日促銷活動，指定品項單件只要199元（原價288元）。

全聯表示，3月8日當天，將在全台超過500家有販售OFF COFFEE的門市，推出熱拿鐵20元優惠（原價35元），此優惠限女性購買；同時，全聯目前高達844家有哈根達斯冰箱的門市，也同步推出限定一天的促銷活動，指定品項單件只要199元（473ml，原價288元)，口味包含草莓、蘭姆葡萄、巧克力、淇淋巧酥、濃脆花生醬、義式布朗尼瑪奇朵共6種，各口味以每店販售貨量為準，售完為止。

此外，看好近來在家煮商機，全聯表示，「PX GO！全聯線上購」將於3/6～3/8限時三天期間，推出「就愛自己煮」優惠活動，消費者凡於「PX Go！全聯線上購」購買指定主題商品，並使用「PX Pay」支付，單筆累計消費金額滿800元以上，即可獲得800福利點數回饋（單卡／單日贈點上限為10000福利點數，實體門市不列入）。

全聯觀察，近期有越來越多消費者喜歡在家自己煮，因此，自3月6日起在「PX GO！全聯線上購」上推出「就愛自己煮」活動，商品超過20項，包含「香草戰斧豬排」、「生態養殖無刺虱目魚肚」、「海鮮總匯」等。另外，還有「美味堂帶骨豬腳切塊」、「美味堂去骨油雞腿」、「KKLife秘滷牛腱心」等簡單覆熱就可即食的商品。

(工商 )