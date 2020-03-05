江蘇徐州市街頭近日出現一部自動販賣機，吸引大量市民排隊輪購，原來該機出售的是疫情期間甚為搶手的口罩。據知，這是大陸首次推出口罩自動販賣機，生產商稱，下一代的販賣機將具備測量體溫功能，如發現購買者體溫異常，系統會自動通報處理。未來將陸續設置銷售點，以滿足市民的基本需求。

綜合媒體報導，該販賣機周一（2日）最先在江蘇徐州泉山區推出，每天投放800個N95口罩，市民每天可以購買最多2個，每個12元人民幣（約14港元），購買時需刷身份證記錄。推出產品的公司負責人表示，下一步希望在徐州市其他社區陸續設置銷售點，以滿足市民的基本需求。

該負責人又稱，除售賣口罩功能外，該販賣機仍屬測試型號，下一代推出的產品將具備雲平台和大數據收集功能，市民購買過程中會接受量度體溫，如發現異常會直接將資料傳到後台，以助有關方面及時發現並處理疑似病例。同時，根據收集的數據，又可在全市範圍內對短缺的物資如口罩進行調配。

現場所見，購買口罩的市民排隊時需保持相隔一米的距離，現場有工作人員維護秩序。有買到口罩的市民表示，售賣機操作簡單，又可減少人群接觸。有輪候了2小時的市民則認為，販賣機投放的口罩數量太少。

(中時 )