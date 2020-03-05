新冠肺炎疫情全球延燒，嚴重影響國人出國意願，桃園機場的旅運量也在4日再探新低點，旅客入出境首度跌破2萬人次，僅有1萬7906人次，再度持續探底創下新低。（陳麒全攝）

新冠肺炎疫情全球延燒，嚴重影響國人出國意願，桃園機場的旅運量也在4日再探新低點，旅客入出境首度跌破2萬人次，僅有1萬7906人次，再度創下今年初開始執行新冠肺炎防疫措施以來最低紀錄，只有去年同期旅運量的1成4。

桃園機場從今年初以來，受到新冠肺炎疫情的影響，旅客量不斷下探創新低，原本還期望在228的連續假期能夠拉高，但旅運量約是去年同期的3成不到，在桃園機場內，少了入出境的旅客，不僅移民署證照查驗櫃檯空盪盪外，免稅商店、美食街、排班計程車業績也大受影響。

桃園機場去年總旅運量約4600萬人次，平均單日運量約12萬6000人次。去年3月4日運量有12萬5910人次，但今年受到疫情影響，同日旅運量只有1萬7906人次，僅達去年的14.22％。

根據移民署國境事務大隊統計資料顯示，從今年3月1日起，桃園機場的旅客運量持續下滑，1日入出境2萬6386人次，2日為2萬0894人次，3日為2萬0071人次，4日更是跌破2萬大關，僅1萬7906人次。

桃機公司表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，政府為了防疫祭出許多措施，包括三級警示地區抵台旅客需進行14天居家檢疫的規定，外國旅客來台意願也大幅降低，再加上國際疫情延燒，國人喜愛的日韓等國也相繼提昇旅遊警示，也使得國人對於出國旅遊也不高，旅客量受到雪崩式的嚴重衝擊，各家航空公司也紛紛取消各航點班機減少虧損，航空業人士評估，隨著防疫措施的調整，旅運量可能還會下滑，勢必要等到疫情平緩後，才可能有翻轉的力量。

(中時 )