竹崎鄉立游泳池是由竹崎鄉公所委託竹崎鄉游泳協會營運，近來因新舊理事會財務與會務交接問題無法處理，2月底開始游泳池暫停營運，竹崎鄉公所主祕游瑞明表示，已與協會開過多次協調會，若協會仍無法履約營運，將會終止合約重新招標，至於空窗期如何營運則討論後再公告。

游瑞明表示，竹崎游泳協會是公所委託經營鄉立游泳池的單位，日前因舊任理事會財務與會務問題無法順利交接給新任理事會，鄉公所已邀集兩方開過多次協調會未果，現已下最後通牒，若近日無法履約恢復營運，就要終止合約重新招標。

選上第13屆理事長的林紀銘表示，第11屆理事長卸任時時留有週轉金約70萬元，加上2020年會員繳交的會費、年票等收入，目前已被2第12屆管理者用罄，甚至還有潛藏的負債，且上任遲遲無法交出年度經費決算表與財產移交清冊等資料，導致新舊任無法正式交接，相關業務仍由12屆管理者自行負責。

林紀銘指出，支持公所作法，未來若解約改由其他單位營運，游泳協會會員擬組成自救會，向前任管理者追討已繳交的會費。游瑞明表示，目前公所內部也在討論若重新招標，空窗期該如何營運，將對鄉親權益的損害講到最低。

縣議員何子凡認為，游泳持關閉影響眾多鄉親與年票月票使用者權益，公所應本於權責機關之責，積極介入解決交接紛爭，讓游泳池持續營運維護泳客權益。

(中時 )