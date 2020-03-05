新冠肺炎疫情在全球肆虐，台灣地區病例也持續增加，內政部長徐國勇表示，為避免傳染，目前已暫時取消全國性酒測。

立法院今日召開財政委員會，時代力量立委陳椒華質詢時表示，有民眾向她反映，警察酒測時吹的氣會吹到自己手上，因此感到恐懼。對此徐國勇回稱，目前為了避免傳染，全國性酒測已暫時取消，不過地方如果覺得有需要仍有實施酒測。

(中時 )