因應新冠肺炎 徐國勇：全國性酒測暫時取消 13:212020/03/05 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院財政委員會開會畫面(記者季節攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在全球肆虐，台灣地區病例也持續增加，內政部長徐國勇表示，為避免傳染，目前已暫時取消全國性酒測。 立法院今日召開財政委員會，時代力量立委陳椒華質詢時表示，有民眾向她反映，警察酒測時吹的氣會吹到自己手上，因此感到恐懼。對此徐國勇回稱，目前為了避免傳染，全國性酒測已暫時取消，不過地方如果覺得有需要仍有實施酒測。 (中時 ) #酒測 #全國 #取消 #傳染 #徐國勇 也許您會感興趣 推薦閱讀 弔唁殉職警消 徐國勇允2周解決安全帶問題 04:102020/03/01 地方新聞 佛光山法會改網路直播 內政部長：感謝配合 10:152020/03/04 政治 武漢台商擬告蔡政府 徐國勇：是大陸不接受「橫濱模式」 10:462020/03/04 政治 推「擴大自行到案專案」 她一句話打臉徐國勇 12:022020/03/04 政治 徐國勇：推擴大自行到案 防失聯移工成破口 15:112020/03/04 政治 防疫作戰 徐國勇：1000人以上活動應避免 16:012020/03/04 政治 防失聯移工成破口 徐國勇看過來 19:432020/03/04 生活 滯台湖北母女 我人道處理 04:092020/03/05 焦點新聞 武漢包機卡關 徐國勇籲陸採納橫濱模式 04:102020/03/05 全球財經 湖北母女卡關 人道處理給加簽 01:002020/03/05 政治要聞 政治熱門新聞 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 黃珊珊貼圖：游錫堃住家QR CODE就在這兒 - 政治 傳韓陣營擬動員反罷韓 媒體人預言驚人結局 - 政治 綠委提案黃安條款 蘇煥智看不下去 - 政治 韓國瑜來了！深夜直播吐心聲：希望未來離開不帶遺憾 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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